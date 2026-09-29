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  • /ജീവനക്കാർക്ക് മുട്ടൻപണി! ഒക്ടോബറിൽ ശമ്പളം കുറയും..

Published: Sep 29, 2026, 12:00 PM|Updated: Sep 29, 2026, 12:00 PM
സ്വകാര്യ-പൊതുമേഖലാ ജീവനക്കാരുടെ പി.എഫ് വിഹിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു

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