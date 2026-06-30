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Written ByRoniya Baby
Published: Jun 30, 2026, 09:55 PM|Updated: Jun 30, 2026, 09:55 PM
European Heatwave: യൂറോപ്പിനെ പിടികൂടി അസാധാരണ പ്രതിഭാസം! വെന്തുരുകി വെണ്ണീറാകുമോ?

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