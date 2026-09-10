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ജിന്ന് മന്ത്രിച്ച പഴത്തിന് 2500 രൂപ; തട്ടിപ്പ് കേന്ദ്രം പൂട്ടിച്ച് നാട്ടുകാർ
Published: Sep 10, 2026, 03:00 PM
|
Updated: Sep 10, 2026, 03:00 PM
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ജിന്ന് മന്ത്രിച്ച പഴത്തിന് 2500 രൂപ; തട്ടിപ്പ് കേന്ദ്രം പൂട്ടിച്ച് നാട്ടുകാർ
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