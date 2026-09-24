Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /പെട്ടു... ATM ഇടപാടുകൾക്ക് ഫീസ് ?

Written ByAkshaya PM
Published: Sep 24, 2026, 01:50 PM|Updated: Sep 24, 2026, 01:50 PM
ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ 2000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള എടിഎം ഇടപാടുകൾക്ക് ഫീസ്

Recommended Videos

ഇറാനെതിരെ ആകാശ ഉപരോധം തീർത്ത് അമേരിക്ക
01:19
കുവൈത്തിലേക്ക് വിമാന സർവീസ്
01:23
ഹൈവേകൾ അടച്ചു , കടുത്ത നിയന്ത്രണം
01:19
പ്രവാസികൾക്ക് ലോട്ടറി! പണം എളുപ്പത്തിൽ അയയ്ക്കാം
02:39
പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കൂ ! 30 കഴിഞ്ഞാൽ പെൻഷൻ മുടങ്ങും..
01:46
നാളെ വരെ സമയം , ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുമോ?
01:15
സാധാരണക്കാരന് ഇരുട്ടടി.. ഫീസ് വർധിപ്പിച്ച് കെ എസ് ഇ ബി
02:09
‘യുദ്ധ് അഭ്യാസ് 2026’; കൈകോർത്ത് ഇന്ത്യയും യുഎസും
02:00
എല്ലാ പൊലീസുകാർക്കും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നിർബന്ധിത അവധി നൽകാൻ നിർദേശം
01:43
ശ്യാം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലഞ്ച് ഒന്നിച്ചാകാമെന്ന് പറഞ്ഞു.. കോൾ എത്തിയത് അപ്രതീക്ഷിതമായി
02:37
IDSFFK യിൽ വിൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾക്ക് ഓസ്കാറിൽ ഡയറക്ട് എൻട്രിയുണ്ട്...
00:46
'അനിമേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ കപ്പലണ്ടി മിഠായിയും നാരങ്ങവെള്ളവും കഴിച്ചാണ് പടത്തിന് കയറുന്നത്'
02:40

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
10-ാം വാർഷിക നിറവിൽ WION: 'WION World Conferences, WION Luxe' പ്രഖ്യാപിച്ച് സീ മീഡിയ സിഇഒ രക്‌തിം ദാസ്
2
3
4
5