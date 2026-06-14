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FIFA World Cup 2026: അമേരിക്കയിൽ ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും
FIFA World Cup 2026: അമേരിക്കയിൽ ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും
Written By
Roniya Baby
Published: Jun 14, 2026, 08:15 PM IST
|
Updated: Jun 14, 2026, 08:15 PM IST
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FIFA World Cup 2026: അമേരിക്കയിൽ ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും
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