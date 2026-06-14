हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
India
World
Kerala
Video
NRI
Sports
Entertainment
Lifestyle
Technology
Astro
Crime
Home
/
Videos
/
FIFA World Cup 2026: അമേരിക്കയിൽ ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും
FIFA World Cup 2026: അമേരിക്കയിൽ ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും
Written By
Roniya Baby
Published: Jun 14, 2026, 08:15 PM IST
|
Updated: Jun 16, 2026, 06:40 PM IST
join
share
FIFA World Cup 2026: അമേരിക്കയിൽ ഫുട്ബോൾ ആവേശം. ഫിഫ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിൻറെ ആവേശത്തിൽ ലോകം.
Recommended Videos
01:46
Priyadarshini Free Ticket Scheme reaction
02:01
Gold Price Hike today 15 June 2026
02:47
what is Trionda
02:40
I'm Game Movie poster out now
02:36
Monsoon 2026 rain updates and el nino
01:16
KSRTC Free Travel for Women
03:56
transgenders reacts about Priyadarshini Scheme
02:46
Donald Trump Vs Benjamin Netanyahu
02:00
KSRTC Free Travel for Women
02:15
Drishyam 3 Box Office Collection
05:16
A Suresh about CPM State secretary
04:07
CP John on Priyadarshini Scheme
Trending
News
Photos
Videos
നീണ്ട 28 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം; നോർവേ വീണ്ടും ലോകകപ്പ് വേദിയിലേക്ക്!
FIFA world cup 2026
43 min ago
2
മെസി, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ, എംബാപ്പേ, ഹാലണ്ട്.... നാളെ മൈതാനത്തിൽ തീപാറും
FIFA world cup 2026
1 hr ago
3
ചാമ്പ്യന്മാർ ഇറങ്ങുന്നു; അർജന്റീന - അൾജീരിയ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിന് കാത്തിരിക്കാം
FIFA world cup 2026
1 hr ago
4
ലോകകപ്പിൽ ആവേശപ്പോരാട്ടങ്ങൾ; ജൂൺ 16ലെ മത്സരക്രമങ്ങൾ, ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് എന്നിവ അറിയാം
FIFA world cup 2026
1 hr ago
5
ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ; രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ അറസ്റ്റിലായത് 2,778 പേർ, പിടികൂടിയത് 10 കോടിയുടെ ലഹരി
Operation Toofan
2 hrs ago