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FIFA World Cup 2026: പൊരുതിക്കളിച്ച് ഖത്തർ, ജയം പ്രതീക്ഷിച്ച സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ സമനിലയിൽ തളച്ചു

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 14, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:20 PM IST
FIFA World Cup 2026: പൊരുതിക്കളിച്ച് ഖത്തർ, ജയം പ്രതീക്ഷിച്ച സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ സമനിലയിൽ തളച്ചു

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