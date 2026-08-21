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Published: Aug 21, 2026, 02:30 PM|Updated: Aug 21, 2026, 02:30 PM
ചെറുമീനുകളെ പിടിക്കുന്ന ബോട്ടുകളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കി ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്.

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മീൻ ചെറുതെങ്കിൽ പണി കിട്ടും
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