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പ്രവാസികൾ പെട്ടു; വിമാനസർവീസുകൾ കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കി
Published: Sep 25, 2026, 04:30 PM
|
Updated: Sep 25, 2026, 04:30 PM
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ദുബായ്, റിയാദ്, അബുദാബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ഗൾഫ് നഗരങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കി
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