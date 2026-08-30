/വിമാന നിരക്കിൽ കുത്തനെ ഇടിവ്; ഈ ദിവസങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യൂ

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Published: Aug 30, 2026, 05:35 PM|Updated: Aug 30, 2026, 05:35 PM
സെപ്റ്റംബര്‍ മധ്യത്തോടെയുള്ള വിമാനയാത്രകള്‍ക്കായി ചില പ്രധാന റൂട്ടുകളുടെ നിരക്കുകളില്‍ 64 ശതമാനം വരെ കുറവുണ്ടെന്നാണ് വിവരം

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