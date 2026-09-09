/പോക്കറ്റ് കാലിയാകും; വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഇരട്ടിയായി

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Published: Sep 09, 2026, 03:50 PM|Updated: Sep 09, 2026, 03:50 PM
രാജ്യത്ത് ഉത്സവ സീസൺ അടുത്തതോടെ ആഭ്യന്തര വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ കുത്തനെ ഉയർന്നു

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