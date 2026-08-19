/വിമാന ടിക്കറ്റിന് ലക്ഷങ്ങൾ! പ്രവാസികൾ നട്ടംതിരിയുന്നു..

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Published: Aug 19, 2026, 03:35 PM|Updated: Aug 19, 2026, 03:35 PM
വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ മടിക്കുന്ന വിമാനക്കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനം മരവിപ്പിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

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