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Flying with Pets New Guidelines: വിമാനയാത്രയ്ക്കായി പുതിയ നിർദേശങ്ങൾ
Written By
Ajitha Kumari
Published: Jul 20, 2026, 11:10 PM
|
Updated: Jul 20, 2026, 11:10 PM
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പൂച്ചകൾക്കും പട്ടികൾക്കും ഇനി ക്യാബിനുള്ളിൽ യാത്രചെയ്യാം , 'അയാട്ട' പുതിയ ആഗോള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി
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