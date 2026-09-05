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ടാറിന് വില കുതിക്കുന്നു....റോഡ് നിര്മാണം നടക്കില്ല
Written By
Akshaya PM
Published: Sep 05, 2026, 05:50 PM
|
Updated: Sep 05, 2026, 05:50 PM
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ടാറിന്റെ വില കുത്തനെ ഉയര്ന്നത് കേരളത്തിലെ റോഡ് നിര്മാണ മേഖലയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു
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