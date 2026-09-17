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SBI അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ ?...10 ലക്ഷം രൂപ വരെ സൗജന്യ ആനുകൂല്യങ്ങൾ
Written By
Akshaya PM
Published: Sep 17, 2026, 05:55 PM
|
Updated: Sep 17, 2026, 05:55 PM
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SBI അക്കൗണ്ട് ഉള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ സൗജന്യ ആനുകൂല്യങ്ങൾ
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