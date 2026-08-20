/വെളുത്തുള്ളി കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ

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Published: Aug 20, 2026, 02:45 PM|Updated: Aug 20, 2026, 02:45 PM
മഴക്കുറവും വിലയിടിവും കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുണ്ട് . കഴിഞ്ഞ മാസം കിലോയ്ക്ക് 400 മുതൽ 500 രൂപ വരെ ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിക്ക് 150 മുതൽ 250 രൂപ വരെയാണു വില

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