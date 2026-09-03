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മോദിയുടെ വാക്ക് പണിയായി! സ്വർണത്തിന്റെ വരവ് നിൽക്കും
Published: Sep 03, 2026, 03:15 PM
|
Updated: Sep 03, 2026, 03:15 PM
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ഇന്ത്യയുടെ സ്വര്ണത്തിന്റെ ഇറക്കുമതി സെപ്റ്റംബറില് ഏകദേശം 15 ശതമാനം കുറഞ്ഞേക്കും
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