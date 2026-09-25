/സ്വർണം പണയം വെക്കുന്നവർ ജാഗ്രതൈ! മാറ്റങ്ങൾ അറിഞ്ഞോളൂ.

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Published: Sep 25, 2026, 04:20 PM|Updated: Sep 25, 2026, 04:20 PM
സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വർണ്ണം പണയം വെയ്ക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് കർശന ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം

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