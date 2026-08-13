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സ്വർണ വിപണിക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പൂട്ട്...Gold Sold Tag എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
Written By
Akshaya PM
Published: Aug 13, 2026, 06:20 PM
|
Updated: Aug 13, 2026, 06:20 PM
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സ്വര്ണ്ണ വിപണിയില് വന് മാറ്റത്തിനൊരുങ്ങി കേന്ദ്ര സര്ക്കാരും, ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യന് സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ്സും
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