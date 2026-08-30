हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
India
World
Kerala
Video
NRI
Sports
Entertainment
Lifestyle
Technology
Astro
Crime
Home
/
Videos
/
പിങ്ക് പേപ്പറിന് പിന്നിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട്
Published: Aug 30, 2026, 10:35 PM
|
Updated: Aug 30, 2026, 10:35 PM
join
share
സ്വർണം പിങ്ക് പേപ്പറിൽ പൊതിയുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്
Recommended Videos
01:53
പിങ്ക് പേപ്പറിന് പിന്നിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട്
02:40
വിമാന നിരക്കിൽ കുത്തനെ ഇടിവ്; ഈ ദിവസങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യൂ
01:43
സ്വർണം തകർന്നടിയുന്നു; ജ്വല്ലറികളിൽ ജനത്തിരക്ക്
02:20
പുക കൂടിയാൽ പണി കിട്ടും; കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കടുംവെട്ട്
01:11
തിരുവനന്തപുരം രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവള വികസനം
01:21
കരാർ താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിക്കാൻ സപ്ലൈകോ, സംഭവം തൃശൂരിൽ
03:21
ഉയർന്ന തിരമാല ആഞ്ഞടിക്കും, ജാഗ്രതൈ!
01:22
സംവാദത്തിന് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര; ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലൈവിൽ പ്രതികരിക്കും
02:22
ഓണപ്പരീക്ഷ നാളെ; ക്രിസ്മസ് അവധിയും പരീക്ഷാ തീയതിയുമായി
01:38
പുതിയ ന്യൂനമർദ്ദം; കാലവർഷക്കാറ്റ് ശക്തമായാൽ മഴ കനക്കും
02:36
പരിവാഹൻ സേവനങ്ങൾ ആധാർ OTP അധിഷ്ഠിതമാക്കി
02:45
MVD സേവനങ്ങൾ അടിമുടി മാറി; ആധാർ OTP നിർബന്ധം
Trending
News
Photos
Videos
Dr. Subhash Chandra: ഒരു രൂപ പോലും കടമെടുത്തിട്ടില്ല, എല്ലാം വ്യാജ പ്രചാരണം; എൻസിഎൽടി കേസിൽ വിശദീകരണവുമായി ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര
2
Onam Celebration Closing Procession: സമാപന ഘോഷയാത്ര ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഉപരാഷ്ട്രപതി; ഓണം വാരാഘോഷത്തിന് പ്രൗഢഗംഭീരമായ സമാപനം
3
Manipur Violence: സംഘർഷമൊഴിയാതെ മണിപ്പൂർ; സായുധ സംഘങ്ങളുടെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു, 6 പേർക്ക് പരിക്ക്
4
കേരളം എന്ന് പേര് മാറ്റുന്നതിനായി പാഴ് ചിലവ് വേണ്ട; സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കി ചീഫ് സെക്രട്ടറി
5
Nepal Flood: പ്രളയം ദുരിതം വിതച്ച നേപ്പാളിൽ അഞ്ചാം ദിവസവും തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു; 675 മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, ഏഴ് മലയാളികളെ കാണാനില്ല