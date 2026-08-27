/പ്രതീക്ഷ വെടിയേണ്ട! സ്വർണം 1 ലക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് വീഴും?

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Published: Aug 27, 2026, 04:55 PM|Updated: Aug 27, 2026, 04:55 PM
ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ കുതിച്ചുയർന്ന സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്ന് നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമാവുകയാണ്

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