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സ്വർണം തകർന്നടിയുന്നു; ജ്വല്ലറികളിൽ ജനത്തിരക്ക്
Published: Aug 30, 2026, 05:25 PM
|
Updated: Aug 30, 2026, 05:25 PM
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പലിശ നരക്ക് ഉയർത്തുമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് യുഎസ് ഫെഡ് റിസർവ് ചെയർമാൻ കെവിൻ വാർഷ് നൽകിയ സൂചനയാണ് സ്വർണ വിലയെ പിടിച്ചു കെട്ടിയത്
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