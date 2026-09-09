/നിലംപതിച്ച് സ്വർണം; വില ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക്

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Published: Sep 09, 2026, 03:40 PM|Updated: Sep 09, 2026, 03:40 PM
കാര്യങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്വർണ വില 90,000 രൂപയിലേക്ക് വരെ ഇടിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്

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