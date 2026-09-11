/കുതിപ്പിന് മുൻപുള്ള ശാന്തത? സ്വർണം നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ

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Published: Sep 11, 2026, 04:35 PM|Updated: Sep 11, 2026, 04:35 PM
സ്വർണം വാങ്ങാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവരും നിക്ഷേപകരും ഒരുപോലെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു നിർണായക ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണവില കടന്നുപോകുന്നത്

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