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കുതിപ്പിന് മുൻപുള്ള ശാന്തത? സ്വർണം നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ
Published: Sep 11, 2026, 04:35 PM
|
Updated: Sep 11, 2026, 04:35 PM
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സ്വർണം വാങ്ങാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവരും നിക്ഷേപകരും ഒരുപോലെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു നിർണായക ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണവില കടന്നുപോകുന്നത്
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