Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /നിലംതൊടാതെ പൊന്ന്; സ്വർണം ലക്ഷങ്ങൾ താണ്ടും

Published: Sep 23, 2026, 04:50 PM|Updated: Sep 23, 2026, 04:50 PM
നിലവിൽ കേരളത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ചാഞ്ചാട്ടമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്

Recommended Videos

നിലംതൊടാതെ പൊന്ന്; സ്വർണം ലക്ഷങ്ങൾ താണ്ടും
01:15
രാജ്യവ്യാപക പണിമുടക്ക് ; ജനം വലയും
02:19
അതിതീവ്രന്യൂനമര്‍ദം ഇന്ന് കരകയറും; കേരളത്തിൽ മഴ കനക്കും
02:12
ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റിന് മർച്ചന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ബാധകമോ?
00:52
ഇന്നും സ്വർണത്തിന് വില കൂടി
01:09
പെൻഷൻ മുടങ്ങും; മസ്റ്ററിങ് അവസാന തീയതിയിലേക്ക്
02:05
റേഷൻ വാങ്ങാറില്ലേ? എങ്കിലിനി റേഷൻ കാർഡ് റദ്ദാകും
01:41
കേരളത്തിന് ഇരുട്ടടി; ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി കിട്ടില്ല
01:44
പിണറായി വിജയനും കുടുംബത്തിനുമെതിരേ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച അന്വേഷണത്തെ തുടക്കത്തിലേ എതിർക്കാൻ സിപിഎം
02:22
ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിനായി വിൻ‍ഡീസ് താരങ്ങള്‍ തലസ്ഥാനത്ത് എത്തി
01:32
മന്ത്രിമാരുടെ യാത്രാ വിവാദങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
01:44
വിരമിക്കൽ കാരണം പറഞ്ഞ് മേജർ ഋഷഭ് സിങ് സാംബ്യാൽ
01:44

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
WION Iconic Tourism Summit And Awards 2026: അനുഭവങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്ര; വിനോദസഞ്ചാര രംഗത്തെ പുതിയ മാറ്റങ്ങളെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് ഷെഖാവത്ത്
2
3
4
5