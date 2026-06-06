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Gold Rate: കുത്തനെ വീണ് സ്വർണം; വില കൂപ്പുകുത്തുന്നു

Written ByKarthika V
Published: Jun 06, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:35 PM IST
കുത്തനെ വീണ് സ്വർണം; വില കൂപ്പുകുത്തുന്നു

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