हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
India
World
Kerala
Video
NRI
Sports
Entertainment
Lifestyle
Technology
Astro
Crime
Home
/
Videos
/
Gold Price Prediction: സ്വർണം നിലംപതിക്കും; വില 90,000 രൂപയിലേക്ക്?
Gold Price Prediction: സ്വർണം നിലംപതിക്കും; വില 90,000 രൂപയിലേക്ക്?
Written By
Karthika V
Published: Jun 10, 2026, 09:05 PM IST
|
Updated: Jun 10, 2026, 09:05 PM IST
join
share
സ്വർണം നിലംപതിക്കും; വില 90,000 രൂപയിലേക്ക്?
Recommended Videos
02:23
Gold Price Prediction: സ്വർണം നിലംപതിക്കും; വില 90,000 രൂപയിലേക്ക്?
01:11
KFC founder Colonel Sanders House Sale
02:25
iPhone and Birth Rate: യുഎസിലെ ജനനനിരക്കിലെ ഇടിവിന് ഒരു കാരണം ഐഫോണാണെന്ന് പുതിയൊരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധം
02:14
BSNL: ബിഎസ്എൻഎൽ നഷ്ടത്തിൽ; നിരക്കുകൾ കൂട്ടുമോ?
03:27
Singapen Special Task Force: വിജയ് രണ്ടുംകൽപ്പിച്ച്.... തമിഴ്നാട്ടിൽ സിങ്കപ്പെൺപ്പടൈ
01:25
Iran shot down US helicopter
02:01
Indian Railway Ticket Booking: ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങിൽ അടിമുടി മാറ്റം .. ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം
01:28
H1B Visa Updates: എച്ച് 1 ബി വിസകൾക്ക് അധിക ഫീസ് ചുമത്തിയ നടപടിയിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് തിരിച്ചടി
01:12
Govt cuts subsidised LPG Cylinders: 9 എണ്ണം കിട്ടിയിരുന്നിടത്ത് ഇനി കിട്ടുക 4 സിലിണ്ടറുകൾ മാത്രം
01:21
CBSE 12th Revaluation Result: CBSE പുനർമൂല്യനിർണയ ഫലം ഉടൻ
02:36
Trawling Ban in Kerala: ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ബാധിക്കാതെ വിഴിഞ്ഞം മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം
01:52
Rs 370 Ki Biryani Row
Trending
News
Photos
Videos
മലപ്പുറത്തും കാട്ടാന ആക്രമണം; സ്ത്രീക്ക് പരിക്ക്, ഒരുദിവത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണം
Wild elephant attack
17 min ago
2
മമതയുടെ ടിഎംസി കോൺഗ്രസിലേക്കോ? ബിജെപിക്കെതിരേ ഒന്നിക്കണമെന്ന് മമതയോട് സോണിയ
Mamata Banerjee
2 hrs ago
3
ചർമ്മം വരണ്ട് പോകുന്നോ? വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് പരിഹാരം; ഹോംമേഡ് ഫേസ് പാക്കുകൾ നോക്കാം
Skin Care Tips
1:20 PM IST
4
പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷാ ഫലം ഇന്നില്ല, നീട്ടിവെച്ചു; ജൂലൈ 15ന് പ്രഖ്യാപിക്കും
Plus One Exam Result
1:04 PM IST
5
96 വർഷത്തെ ചരിത്രം! പക്ഷേ, ലോകകപ്പ് നേടിയത് ആകെ എട്ട് രാജ്യങ്ങൾ... കുത്തകയാക്കി ചിലർ
FIFA world cup 2026
11:56 AM IST