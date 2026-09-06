Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /പവന് പൊന്നും വില....2 ലക്ഷം വരെ പറക്കും

Written ByAkshaya PM
Published: Sep 06, 2026, 01:30 PM|Updated: Sep 06, 2026, 01:30 PM
സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരകയാണ് ഇനി പവൻ വില കുതിക്കുമോ അതേ താഴേക്ക് പോകുമോ എന്നാണ് ആഭരണപ്രേമികൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്

Recommended Videos

കേരളം വിടാതെ ബഹിരാകാശ നിലയം ...പക്ഷേ സമയം മാറി
03:11
റബ്ബർക്ഷാമം രൂക്ഷമാകും; വില 300 കടക്കും
02:25
പവന് പൊന്നും വില....2 ലക്ഷം വരെ പറക്കും
02:30
വിമാന സർവീസുകൾ മുടങ്ങുന്നു
01:45
റെയില്‍വേ ട്രാക്കില്‍ ലോറി മറിഞ്ഞ് ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു
00:59
ടാറിന് വില കുതിക്കുന്നു....റോഡ് നിര്‍മാണം നടക്കില്ല
02:02
കണ്ണൂരിൽ വീട്ടിൽനിന്ന് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ പിടികൂടി
00:55
നസ്‌ലിൻ അഹങ്കാരിയോ ? പ്രേമലു 2 മുടങ്ങിയത് പ്രതിഫല തർക്കം
02:36
പഴയത് വിൽക്കണ്ട....പവൻ വില 2 ലക്ഷത്തിലേക്ക്
03:28
ചെറുനാരങ്ങയിൽ കൂടോത്രം...വില 500 ലേക്ക്
02:29
തുലാവർഷവും ആഞ്ഞടിക്കും ...ഇനി പെരുമഴക്കാലം
03:21
രമ്യ ഹരിദാസും കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരും തമ്മിൽ കയ്യാങ്കളി
00:34

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
നടുറോഡിൽ കാർ തടഞ്ഞ് വധഭീഷണി മുഴക്കിയ കണ്ടക്ടർ അറസ്റ്റിൽ; പിടിയിലായത് കൊടുംക്രിമിനൽ
2
3
4
5