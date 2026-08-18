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കത്തിക്കയറി സ്വർണവില; പവന് 1,24,000; കുതിപ്പ് ഒന്നരലക്ഷത്തിലേക്ക്
Published: Aug 18, 2026, 03:00 PM
|
Updated: Aug 18, 2026, 03:00 PM
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അടുത്ത രണ്ട് മാസത്തോടെ സ്വർണവില 1,30,000 കടന്ന് വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഇടുമോ എന്നാണ് ഏവരും ഇന്ന് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്
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