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സ്വർണം വീണു; 1,31,000 രൂപയിലേക്ക് ഇനിയെത്ര ദൂരം?
Published: Aug 19, 2026, 12:50 PM
|
Updated: Aug 19, 2026, 12:50 PM
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സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ പവന് ഏകദേശം 9000 രൂപ വര്ധിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇന്ന് സ്വര്ണവിലയില് ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്
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