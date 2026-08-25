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സ്വർണം കത്തുന്നു; ഇനി വീഴില്ല, കുതിപ്പ് 2 ലക്ഷത്തിലേക്ക്!
Published: Aug 25, 2026, 12:25 PM
|
Updated: Aug 25, 2026, 12:25 PM
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ഈ രീതിയിൽ സ്വർണ വില മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നരലക്ഷത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഇനി അധിക നാളുകളില്ല
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