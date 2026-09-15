/സ്വർണം കുതിക്കുന്നു; ഇനി പൊന്നില്ലാതെ ആഘോഷം

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Published: Sep 15, 2026, 02:20 PM|Updated: Sep 15, 2026, 02:20 PM
നിലവിലെ വിപണി നിരക്കിനൊപ്പം പണിക്കൂലിയും ജി.എസ്.ടിയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണം വാങ്ങാൻ വലിയൊരു തുക തന്നെ നൽകേണ്ടി വരും

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