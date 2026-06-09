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Gold Price Drop: സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞതോടെ ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലെത്തി വ്യാപാരം

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 09, 2026, 06:05 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:05 AM IST
സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞതോടെ ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലെത്തി വ്യാപാരം

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