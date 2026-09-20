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സ്വർണം ഇപ്പോഴും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമോ
Published: Sep 20, 2026, 07:50 PM
|
Updated: Sep 20, 2026, 07:50 PM
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സ്വർണ്ണമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിറ്റ് കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാമെന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതുന്നത്
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