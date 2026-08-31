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സ്വർണവില താഴ്ന്നു
Published: Aug 31, 2026, 03:30 PM
|
Updated: Aug 31, 2026, 03:30 PM
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സ്വര്ണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു . അമേരിക്കന് കേന്ദ്ര ബാങ്ക് പലിശ നിരക്ക് ഉയര്ത്തുന്നെന്ന വിവരത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സ്വര്ണവില കുറഞ്ഞത്
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