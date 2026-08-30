/പ്രവചനങ്ങൾ തെറ്റി.. സ്വർണം ഇടിഞ്ഞു..വിൽക്കാൻ തിരക്ക്

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Published: Aug 30, 2026, 03:50 PM|Updated: Aug 30, 2026, 03:50 PM
പ്രവചനങ്ങള്‍ തെറ്റിച്ച് സ്വർണവിലയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വലിയ ഇടിവ്

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