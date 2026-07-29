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Gold Rate Today in Kerala: ഇടിഞ്ഞ് വീണ് സ്വർണം! ലക്ഷത്തിന് താഴേക്ക്...
Written By
Ajitha Kumari
Published: Jul 29, 2026, 02:30 PM
|
Updated: Jul 29, 2026, 02:30 PM
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ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിനുണ്ടായ തിരിച്ചടിയാണ് കേരളത്തിലും വില കുറയാൻ കാരണമായത്
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