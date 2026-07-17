/Gulf Countries: പ്രവാസികൾക്ക് കഷ്ടകാലം; ഇനി ഗൾഫിലും ശമ്പളമില്ല?

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Written ByKarthika V
Published: Jul 17, 2026, 11:25 PM|Updated: Jul 17, 2026, 11:25 PM
പ്രവാസികൾക്ക് കഷ്ടകാലം; ഇനി ഗൾഫിലും ശമ്പളമില്ല?

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