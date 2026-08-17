/ഗൾഫിൽ സ്വർണത്തിന് വില കുറവ്

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Published: Aug 17, 2026, 02:50 PM|Updated: Aug 17, 2026, 02:50 PM
24 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 527.50 യുഎഇ ദിര്‍ഹമാണ് നിലവിലെ വില. 22 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 488.50 ദിര്‍ഹം . ആഗസ്റ്റില്‍ ഉണ്ടായ സ്വര്‍ണ വിലക്കയറ്റം ദുബായിലും പ്രതിഫലിച്ചു

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