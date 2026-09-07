/വ്യാപക ആക്രമണം; ഗൾഫിൽ അശാന്തി പുകയുന്നു, ഹോർമുസിന് പൂട്ട്?

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Published: Sep 07, 2026, 04:10 PM|Updated: Sep 07, 2026, 04:10 PM
ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണക്കടത്തു പാതയായ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിന് സമീപം ഇറാൻ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നു

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