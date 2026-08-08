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ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വഴിപാട് ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങി
Published: Aug 08, 2026, 01:05 PM
|
Updated: Aug 08, 2026, 01:05 PM
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അഷ്ടമിരോഹിണി ആഘോഷങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് ഗുരുവായൂരിൽ പ്രത്യേക ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചു
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