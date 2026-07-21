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നന്ദ്കിഷോർ ഗോയങ്കയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് ഹരിയാന മുൻ മന്ത്രി ഗോപാൽ കാണ്ഡ
Written By
Karthika V
Published: Jul 21, 2026, 11:30 PM
|
Updated: Jul 21, 2026, 11:30 PM
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നന്ദ്കിഷോർ ഗോയങ്കയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് ഹരിയാന മുൻ മന്ത്രി ഗോപാൽ കാണ്ഡ
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