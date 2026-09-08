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മഴ ചതിച്ചു.. സംസ്ഥാനത്ത് കൊടും ചൂട്..!!

Published: Sep 08, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 05:10 PM IST
മൂന്ന് മുതല്‍ നാല് ഡിഗ്രി സെല്‍സ്യസ് വരെ താപനില ഉയര്‍ന്നേക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

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