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  • /പരക്കെ കനത്ത മഴ! ന്യൂനമർദം.. അതിതീവ്രം

Published: Aug 17, 2026, 03:35 PM|Updated: Aug 17, 2026, 03:35 PM
വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ദക്ഷിണമേഖലാ മൺസൂൺ മഴ ശക്തമായി തുടരുന്നു

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