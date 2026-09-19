/ഇനി തോൽക്കില്ല.. ഹൈസ്കൂളില്‍ മിനിമം മാർക്ക് ഒഴിവാക്കി..!!

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Published: Sep 19, 2026, 11:30 AM|Updated: Sep 19, 2026, 11:30 AM
ഹൈസ്‌ക്കൂള്‍ ക്ലാസുകളില്‍ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്ന സബ്ജക്ട് മിനിമം മാര്‍ക്ക് സംവിധാം ഒഴിവാക്കി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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