हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
India
World
Kerala
Video
NRI
Sports
Entertainment
Lifestyle
Technology
Astro
Crime
Home
/
Videos
/
തുരങ്കത്തിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി വെള്ളവും മണ്ണും
Published: Aug 14, 2026, 05:10 PM
|
Updated: Aug 14, 2026, 05:10 PM
join
share
തുരങ്കത്തിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി വെള്ളവും മണ്ണും
Recommended Videos
01:22
സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം..
01:54
സപ്ലൈക്കോയിൽ കിറ്റ് വാങ്ങാൻ ക്യൂ.. വിലയിൽ മാറ്റം..
02:24
വിജയ് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നിയമം! തെറ്റിച്ചാൽ ഇരട്ടി പിഴ..
01:46
ഓണക്കാലത്ത് വരുന്നു പെരുമഴ...
02:08
ബിജെപിയിൽ ശുദ്ധീകരണം, ഓഫീസ് ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടി
03:18
സിമന്റിനും കരിങ്കല്ലിനും പൊളളുന്ന വില...മലയാളികൾ പൊറുതിമുട്ടും
02:44
ഫ്രിഡ്ജിനും എസിക്കും ടിവിക്കും തീവില; തൊട്ടാൽ കൈപൊള്ളും
02:03
ജീവനക്കാർക്ക് ലോട്ടറി; 3 ശതമാനം ക്ഷാമബത്ത വർദ്ധനവ്!
01:40
മഴയ്ക്കൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റും; സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ജാഗ്രത
02:38
ഓണം റേഷന് വാങ്ങിയോ ?...വിലയും വിഹിതവും മാറിയോ?
02:06
തൊഴിലാളികൾക്ക് ഓണസമ്മാനം; 2500 രൂപ ധനസഹായം
02:42
ലൈസൻസ് പുതുക്കിയോ? അധിക പിഴയും പണിയാകും..
Trending
News
Photos
Videos
Rahul Gandhi: സവർക്കറെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് എതിരെയുള്ള കേസ് റദ്ദാക്കി സുപ്രീംകോടതി
2
Sabarimala Temple: ചിങ്ങ മാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട ആഗസ്റ്റ് 16 ന് തുറക്കും!
3
Independece Day 2026: 1 രൂപയുടെ ഫ്രീഡം പ്ലാൻ; 412 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റി, കിടിലൻ ഓഫറുമായി BSNL
4
Independence Day 2026: ഇന്ത്യ ആഘോഷിക്കുന്നത് 79-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനമോ 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനമോ?
5
ZEEL Fund Raising: സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡിന് ആശ്വാസം; 3,413 കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് സമാഹരണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുമതി, സെബിയുടെ ഉത്തരവിന് സ്റ്റേ