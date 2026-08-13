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Written ByAkshaya PM
Published: Aug 13, 2026, 05:20 PM|Updated: Aug 13, 2026, 05:20 PM
ദുല്‍ഖര്‍ സൽമാൻ ചിത്രം ഐ ആം ഗെയിം' റിലീസ് മാറ്റി പ്രേക്ഷകർക്ക് നിരാശ

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