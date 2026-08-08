/ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഇനി സാധാരണക്കാർക്കും പേ വാർഡ്.!

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Published: Aug 08, 2026, 03:30 PM|Updated: Aug 08, 2026, 03:30 PM
പേ വാർഡ് സൗകര്യം ലഭ്യമാകാൻ ഇനി വരുമാന പരിധി മാനദണ്ഡമാക്കില്ല

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