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Published: Sep 28, 2026, 06:25 PM|Updated: Sep 28, 2026, 06:25 PM
സ്മാർട്ട് ഇ-പാസ്‌പോർട്ട് സംവിധാനവും രാജ്യത്ത് ഘട്ടങ്ങളായി ശക്തമാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നു

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പഴയ പാസ്പോർട്ടാണോ നിങ്ങളുടേത്? ചിപ്പ് ഇല്ലേൽ പണികിട്ടും..
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