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ഇന്തോനേഷ്യയിൽ 7.7 തീവ്രതയുള്ള ഭൂചലനം;
Published: Aug 16, 2026, 05:15 PM
|
Updated: Aug 16, 2026, 05:15 PM
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ഇന്തോനേഷ്യയിൽ 7.7 തീവ്രതയുള്ള ഭൂചലനം;
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